Weinig gezocht naar Apple Watch

De bank heeft gekeken naar de zoekopdrachten in Google drie weken voor de lancering van populaire producten, zo meldt Business Insider. Niet alleen waren mensen een stuk meer geinteresseerd in de iPad en iPhone, zelfs de Kindle Fire 2, PS Vita en Wii Fit konden op meer belangstelling rekenen.

Ondanks de tegenvallende cijfers blijven de analisten van UBS geloven in de kracht van de Watch. Ze wijzen er op dat gebruikers er tijd mee zullen gaan besparen. Hoewel het mensen wellicht wat tijd zal kosten om te leren er van te genieten, gaan ze dat volgens de analisten zeker doen.

“Het horloge is ontworpen om 5 tot 10 seconden per keer te gebruiken. Omdat tijd besparen door middel van meldingen en een snelle blik een primair voordeel is, kan de impact van de Watch cumulatief zijn. De nieuwheid van de interface vereist minstens een paar dagen wennen, en de nuances van tijdbesparing zelf weken.”

De analisten merken daarnaast op dat de Watch in de loop van de tijd zal verbeteren door de komst van met name geavanceerdere gezondheidsmogelijkheden. Op lange termijn verwachten ze dat de Watch een belangrijke manier wordt om te communiceren met het zogenoemde Internet of Things. Vroege voorbeelden zijn het openen van een hoteldeur of het gebruik van Apple Pay.