Uber klaagt bij Europese Commissie

In Duitsland is de goedkope variant van Uber, Uberpop, onlangs verboden en ook in Frankrijk wordt Uber deels tegengewerkt. Tegen Spanje is geen klacht ingediend, terwijl Uber daar afgelopen jaar al werd verboden.

In veel Europese landen is in de taxiwereld veel onrust onstaan door Uber. De Amerikaanse startup geeft iedereen de mogelijkheid om voor taxichauffeur te spelen en klanten kunnen daardoor vaak voor een veel lager bedrag van A naar B reizen. Traditionele taxichauffeurs klagen over oneerlijke concurrentie.

Een woordvoerder van de Europese Commissie liet weten dat er naar de klachten gekeken gaat worden. Het officiële standpunt van 'Brussel' is dat nieuwe technologieën mogelijk moeten zijn, maar dat ze niet mogen conflicteren met bestaande regels in Europese landen.