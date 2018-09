Adobe helpt Microsoft met nieuwe webbrowser

Sinds het aantreden van CEO Satya Nadella in 2014 gooit Microsoft het over een andere boeg. Waar de techgigant voorheen vrijwel alles intern ontwikkelde en alles gesloten hield, kiest het nu voor samenwerkingsverbanden en open technologieën. Microsoft wil voor Project Spartan dan ook op korte termijn nog meer partners toevoegen. De broncode van de nieuwe webbrowser blijft vooralsnog wel gesloten, in tegenstelling tot de browserkernen van Chrome, Safari en Firefox.

Project Spartan werd afgelopen najaar aangekondigd. In Windows 10 wordt het de nieuwe standaard webbrowser. Het is niet helemaal duidelijk hoe de toekomst van Internet Explorer eruit gaat zien, maar waarschijnlijk blijft het vooralsnog naast Project Spartan bestaan.