Review: iMac met Retina 5K-scherm en Mac Mini

iMac

Aangezien het design van deze nieuwe iMac gelijk is aan de vorige reeks iMacs, zullen we maar meteen beginnen bij het belangrijkste onderdeel van deze nieuwe computer: het scherm. Apple besloot om maar meteen 4K-resolutie over te slaan en een 5K-scherm in het apparaat te bouwen. Concreet levert dat een resolutie van maar liefst 5120 bij 2880 pixels op het 27 inch grote scherm op. Dat is 218 pixels per inch.

Een hoge resolutie op een computerscherm zorgt er echter voor dat alles bijzonder klein wordt weergegeven. Daarom staat het apparaat ook standaard ingesteld op een resolutie van 2160 bij 1440 pixels. Hierdoor wordt het niet minder scherp, want de extra pixels worden alsnog gebruikt om alle ruwe randjes - zoals bijvoorbeeld in tekst - af te vlakken. Ook gebruikt Apple een speciaal softwarefoefje waarbij video’s en foto’s in de werkelijke resolutie worden getoond, terwijl bijvoorbeeld de gebruikersinterface eromheen in de lagere resolutie getoond wordt.

Beeldkwaliteit

De vraag is natuurlijk: ziet het er allemaal goed uit? Het antwoord hierop is een volmondig ‘ja’. Hoewel de pixeldichtheid niet zo hoog is als op een iPhone of iPad, is de ervaring vergelijkbaar. Zeker als je overstapt van een computer met een Full HD-monitor is het verschil enorm. Alle tekst en interface-elementen worden haarscherp weergegeven. Tenzij je met je neus op het glas zit, zul je geen pixel zien.

Ook het bekijken van 4K-video’s en foto’s in hoge resoluties is een genot. Hetzelfde geldt voor het bewerken hiervan. Omdat video’s in de ‘ware’ resolutie worden weergegeven, is het mogelijk om ze in bijvoorbeeld iMovie te bewerken zonder dat het beeld geschaald hoeft te worden. Iets vergelijkbaars geldt voor het bewerken van foto’s in programma’s als Lightroom. Hoewel de meeste geschoten foto’s een hogere resolutie dan 5120 bij 2880 hebben, is het overzicht wel beter. Bij het inzoomen zie je namelijk wel meer van de foto dan op een scherm met een lagere resolutie.

Prestaties

Voor deze review heb ik het instapmodel getest met een 3,5GHz quad core Intel Core i5-processor, 8GB aan werkgeheugen en een Radeon R9 M290X grafische processor met 2 GB geheugen. Voor opslag is een 1 terabyte Fusion Drive aanwezig, dat de meestgebruikte data opslaat op flashgeheugen en de rest op een reguliere harde schijf bewaart. De complete specificaties zijn hier te lezen. http://www.apple.com/nl/imac-with-retina/specs/

Voor wie dat niets zegt: zelfs het instapmodel is een erg krachtige computer. Dat moet ook wel, om al die pixels aan te kunnen sturen, maar er blijft genoeg kracht over om de rest ook lekker te laten draaien. Het bewerken van video’s gaat zonder problemen, al zul je bij 4K-beelden af en toe wel even moeten wachten voor het allemaal ingeladen is. Fotobewerking gaat helemaal zonder problemen.

Dankzij de krachtige hardware is het ook prima mogelijk om een aardig potje te gamen op de nieuwe iMac. Het in 2013 uitgekomen schietspel BioShock Infinite ziet er schitterend uit met alle grafische foefjes ingeschakeld. Ook het al wat oudere strategiespel Civilization V draait als een zonnetje - wat doet vermoeden dat binnenkort uit te komen Mac-versie van opvolger Beyond Earth ook prima zal draaien.

Kortom: op de prestaties van de goedkoopste versie valt weinig aan te merken, maar gezien de adviesprijs van €2629 mag dat natuurlijk ook verwacht worden.

Mac Mini

Dan het kleine broertje van de iMac, de Mac Mini. Dit kleine apparaatje wordt niet geleverd met een scherm. Sterker nog, je krijgt er niet eens een toetsenbord of muis bij. Het is dan ook vooral bedoeld als instapmodel, wat ook uit de prijs van €519 voor het goedkoopste model blijkt.

Voor deze review testte ik dit model, al werd meteen duidelijk dat de hardware hiervan een beetje teleurstelt. Simpele basistaken zoals internetten, media afspelen en tekstverwerken gaan prima, maar de relatief zwakke 1,4GHz dual core Core i5-processor en de 4GB aan werkgeheugen kunnen wat geavanceerdere taken een stuk minder goed aan. Lees hier de complete specificaties van de nieuwe Mac Mini’s. http://www.apple.com/nl/mac-mini/specs/

Geheugen

Dat ligt voornamelijk aan de beperkte - en niet zelf uit te breiden - hoeveelheid werkgeheugen. Overigens was het bij de vorige Mac Mini-variant wel mogelijk om zelf extra geheugen te installeren, dus het is jammer dat deze optie verwijderd is.

Vooral bij zwaardere apps en het open hebben staan van veel verschillende programma’s liep ik al snel tegen laadtijden en haperende prestaties aan. Bij aanschaf is dus sowieso een upgrade naar 8GB al aan te raden.

Mocht je ook af en toe een spelletje willen spelen, dan is de goedkoopste Mini helemaal niet geschikt. De HD Graphics 5000-grafische processor van Intel is namelijk niet opgewassen tegen het grafische geweld van moderne games. Relatief simpele games draaien nog wel, maar je zult in de opties veel van de geavanceerde grafische mogelijkheden uit moeten zetten.

De Iris-chip die in de twee duurdere modellen zit, is al beter geschikt. Let wel: ook dan zul je niet gloednieuwe titels als Alien: Isolation met alle grafische toeters en bellen kunnen draaien, maar een potje Civilization zit er nog wel in.

OS X Yosemite

Tenslotte nog iets over Yosemite, de nieuwste versie van besturingssysteem OS X. Deze wordt standaard geleverd op beide Macs.

Grootste vernieuwing is de invoering van ‘Continuity’. Dit is gericht op eigenaars van een iPad of iPhone, waarbij allerlei functies tussen de verschillende apparaten gedeeld kan worden. Zo is het mogelijk om de Mac contact te laten maken met een iPhone, waarna het mogelijk is om vanaf de computer telefoontjes te plegen. Ook het ontvangen en versturen van sms’jes - en dus niet alleen iMessage-berichten - behoort tot de mogelijkheden.

Al deze functies werkten zoals beloofd, al was de geluidskwaliteit van telefoontjes via de iMac niet geweldig. De persoon die ik belde, klaagde dat ze zichzelf constant hoorde. Met de geluidsfiltering zou dat toch niet moeten. Opvallend is dan ook dat bij een FaceTime-gesprek hier geen sprake van was.

De andere grote vernieuwing zit in het notificatiecentrum. Het is nu mogelijk om widgets van derde te installeren en hierin te tonen. Ook kan direct vanuit dit scherm een antwoord worden gegeven op inkomende berichten en kunnen herinneringen direct afgevinkt worden.

Alle vernieuwingen in OS X Yosemite kunnen hier nagelezen worden. https://www.apple.com/osx/all-features/

Prijzen en vergelijkbare computers

De goedkoopste versie van de iMac met Retina 5K heeft een adviesprijs van €2629. Dat is een hele smak geld, maar relatief gezien valt het nog mee. Ten eerste zijn er vrijwel geen 5K-schermen op de markt en één van de eersten, de Dell UltraSharp 27 HD 5K Monitor, zal wanneer hij in december beschikbaar is €2177 kosten. Met andere woorden: voor €500 krijg je er een behoorlijk krachtige computer bij.

Is 5K geen harde vereiste, dan is voor flink wat minder geld ook een goede Windows-pc in combinatie met een 4K-scherm te koop. Zo is de in oktober uitgekomen Medion Erazer X5356 G Gaming pc (€1599) qua hardware krachtiger dan de iMac 5K. En aangezien een degelijk 4K-scherm al voor rond de €500 te krijgen is, kun je je €500 besparen.

De Mac Mini is een ander verhaal. Het instapmodel kost €519 en voor rond dat bedrag is een vergelijkbare Windows-pc met 8GB aan werkgeheugen te krijgen, zoals de Lenovo H530 (€550). Wil je wel graag eenzelfde soort design hebben, dan is Medion Akoya S2000 D (€550) beschikbaar. Deze bevat minder opslaggeheugen (120GB), maar dat is dan wel flash-gebaseerd in plaats van een reguliere harde schijf.

Conclusie

Er is momenteel letterlijk geen computer op de markt die iets vergelijkbaars als de nieuwe iMac biedt. Het scherm biedt enorm scherp en helder beeld en het gebruik voelt net als toen de iPhone 4 met zijn retinascherm uit kwam. De prijs is hoog, maar relatief gezien nog wel te rechtvaardigen. Aangezien de eerste losse 5K-schermen al boven de €2000 uitkomen, is de vraagprijs van €2629 niet eens zo heel gek. Maar dan moet je wel heel erg graag dat 5K-beeld willen en het voegt alleen écht wat toe als je graag aan beeldbewerking doet.

De Mac Mini is een ander verhaal. Het geteste (goedkoopste) model is een degelijke computer, maar echt ondersteboven raakte ik er niet van. De zwakke processor en het weinige geheugen zorgen voor mindere prestaties. Met het oog op de toekomst kun je je afvragen hoe lang de computer echt bruikbaar blijft. Wil je per se een Mac (bijvoorbeeld om gebruik te kunnen maken van de Continuity-functies), dan is het aan te raden om óf een duurdere versie van de Mini aan te schaffen, óf een iMac. En als dat niet uitmaakt, dan zijn er tal van prima Windows-alternatieven voor dezelfde vraagprijs.