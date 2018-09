Xiaomi smartphones naar Europa

Het voornemen van Xiaomi om naar Europa te komen, betekent stevige concurrentie voor rivalen als Samsung en Huawei. Het pas vijf jaar oude bedrijf is behalve in thuisland China, ook actief in India, Singapore, Maleisië, de Filippijnen en Indonesië. Het is inmiddels de op twee na grootste smartphoneproducent ter wereld, achter Samsung en Apple.

“We zitten in een positie om naar de internationale markt te gaan met onze smartphones en smart-home producten”, aldus Jun tijdens de CeBIT conferentie in Hannover. “In de toekomst komen we naar Duitsland, naar Europa en andere regio’s in de wereld.

Lei richtte Xiaomi in 2010 op en wist het bedrijf uit te bouwen tot China’s grootste telefoonfabrikant en ’s werelds meest waardevolle startup met een prijskaartje van $45 miljard. Xiaomi verdubbelde zijn inkomsten vorig jaar tot $12 miljard en meer dan verdriedubbelde het aantal smartphoneverkopen tot 61,1 miljoen exemplaren. Het bedrijf hoopt zijn inkomsten dit jaar te verhogen naar $19 miljard.