Langdurige storing Apple opgelost

Apple kampte vanaf de ochtend met problemen bij onder meer de App Store en muziekwinkel iTunes. De onlinewinkels waren wel bereikbaar, maar gebruikers die een aankoop wilden doen, kregen van Apple de mededeling dat dit tijdelijk niet mogelijk is. Wereldwijd duurde de storing zo'n elf uur. Uitzonderlijk lang, aldus kenners. „Ik kan me geen storing van deze duur herinneren”, aldus een beursanalist gespecialiseerd in het bedrijf tegen persbureau Bloomberg.

