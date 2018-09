PayPal koopt malwarevoorspeller

Naast de overname van CyActive heeft de betaaldienst ook een beveiligingscentrum opgericht in Israel. Het bedrijf had al een Fraude en Risico Detectie Centrum in het land dat gezien wordt als één van ’s werelds voornaamste cyberbeveiligingsknooppunten.

De werknemers van CyActive zullen zich bij PayPal bezig gaan houden met het implementeren van technologie dat het betalingsplatform moet beschermen tegen toekomstige cyberaanvallen.

PayPal heeft niet bekendgemaakt hoeveel het betaald heeft voor CyActive, maar volgens online geruchten gaat het om een bedrag van $60 miljoen.