Google aast op Indiase InMobi

Dat meldt een anonieme bron aan persbureau Reuters. InMobi is opgericht in 2007 en claimt meer dan 1 miljard gebruikers te hebben in 200 landen. Investeerders zijn onder andere het Japanse Softbank en venture capitalist Sherpalo.

Volgens de bron wordt InMobi gewaardeerd op circa $1 miljard. InMobi en Google willen niet reageren op de mogelijke overnameplannen.