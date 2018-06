HTC presenteert nieuwe One op 1 maart

Wat HTC met de tekst en de afbeelding bedoelt, is een volslagen raadsel. De felle kleur van de bloem zou kunnen duiden op een high-end camera, maar zeker is dat niet. Als de geruchten kloppen is de nieuwe HTC One de telefoon die nu nog als prototype M9 Moniker door het leven gaat. De M9 zou een smartphone zijn met een display van 5 inch en met een 20,7-megapixel-camera. De processor zou uit de stal van Qualcomm komen en er zou voor 3GB aan RAM-geheugen in de M9 zitten.

Op 1 maart wordt het nog druk. Niet alleen HTC laat dan zijn nieuwe 'vlaggenschip' zien, ook Samsung gaat op die dag 'iets' presenteren, vermoedelijk de Galaxy S6. Beide bedrijven doen hun presentaties in Barcelona. In de Spaanse stad begint een dag later de mobieltjesbeurs Mobile World Congres.