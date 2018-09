Dating-app voor blowers

High There is een nieuwe dating-app die veel weg heeft van Tinder. Gebruikers creëren een profiel en kunnen door potentiële kandidaten bladeren die zich in de buurt bevinden. Een groot verschil met andere apps is echter dat High There geoptimaliseerd is om mensen te koppelen gebaseerd op hun voorkeur voor het consumeren van marihuana.

Hoewel de meeste mensen marihuana gebruiken door het roken van een jointje, kun je het ook gebruiken via een verdamper, het drinken van een kop thee of het eten van een stukje spacecake. High There brengt in kaart hoe mensen het gebruiken en koppelt op basis van voorkeur.

De uitwerking van cannabis kan ook verschillen. Gebruikers van de app kunnen daarom aangeven hoe hun energielevel is als ze high zijn. Op die manier wordt voorkomen dat bankhangers gekoppeld worden aan personen die er een energiekick van krijgen.

High There CEO Todd Mitchem kwam op het idee voor de app nadat een afspraak op niets uitliep nadat zijn date er achter kwam dat hij weleens wiet rookte. Hij benadrukt dat de app niet alleen bedoeld is als dating-app, maar ook als sociaal netwerk voor blowers om tips te delen of gewoon vrienden te maken.

De app is op dit moment alleen beschikbaar in 23 staten in de Verenigde Staten waar cannabisgebruik voor medicinale redenen is toegestaan. Mitchem wil de app echter ook uitbrengen in Canada en andere landen. Op dit moment is High There alleen beschikbaar voor Android, een iOS-versie is in de maak.