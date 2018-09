Studenten Eindhoven winnen 'technologieoscar'

De Stella gezinsauto nam het op tegen onder meer een betalingssysteem van Apple en een herbruikbaar lanceringssysteem voor ruimtevaartuigen van ruimtebedrijf SpaceX. De Crunchies, die dit jaar voor de achtste keer op rij zijn uitgereikt, worden ook wel de Oscars van de technologieawards genoemd.

Teammanager Lex Hoefsloot is erg blij met de prijs. „Je hoopt er altijd op, maar als ik heel eerlijk ben had ik het niet verwacht. We stonden in een rijtje tussen hele grote namen.” De prijs werd uitgereikt in Silicon Valley, het kloppend hart van de technologie-industrie in de VS, door een van de grootste technologiewebsites ter wereld.

„De prijs is wel een erkenning”, zei Hoefsloot. „Het laat zien dat ze ook in de VS denken dat dit de toekomst is.” Het is volgens de teammanager goed mogelijk dat de solarauto over een paar jaar in het straatbeeld is te zien. De Stella is de eerste gezinsauto die volledig op zonne-energie rijdt.

Met de Stella wonnen de TU/e-studenten in 2013 ook al de cruiser-klasse bij de World Solar Challenge. De wagen scoorde het beste in het totaalklassement, dat wordt bepaald door tijdsduur, bijladen van het elektrische net, het aantal inzittenden en een jurybeoordeling.