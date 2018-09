Rocki geïntegreerd in Spotify Connect

Premium abonnees van Spotify vinden hun Rocki apparaat voortaan terug onder het Spotify Connect icoon waardoor ze de muziek direct kunnen afspelen op hun boxen. De Spotify-integratie zit in Spotify zelf en niet zoals Deezer en Soundcloud in de eigen Rocki app.

De Rocki is een compact wifi-apparaatje dat aan bestaande speakers gekoppeld kan worden zodat muziek draadloos afgespeeld kan worden vanaf smartphone, tablet of pc. De geluidskwaliteit en het bereik is groter dan bij bluetooth dongles.

De Rocki Play is gestart als KickStarter project door een groep enthousiaste Nederlandse muziek- en techliefhebbers. Aan de wifi-dongle hangt een prijskaartje van €60.