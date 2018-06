Google Now antwoordt in Nederlands

Bij onder meer vragen als ‘Hoe laat is het in Tokio‘ en 'Hoe oud is Leonardo DiCaprio' krijgen de gebruikers Nederlandse antwoorden. Om de Nederlandse antwoorden te krijgen moet er Nederlands als primaire taal worden ingesteld.

Uit een aantal tests blijken volgens de website nog niet alle commando's te werken. Volgens Google Nederland wordt Google Now de komende tijd verder uitgebreid voor Nederlandse gebruikers.