Jolla komt met Sailfish tablet

Daarmee is het doelbedrag van $380.000 gehaald en worden de eerste Sailfish tablets in mei 2015 op de markt verwacht. Naast meefinancieren kunnen gebruikers ook meedenken over het apparaat zelf. Het gaat dan vooral om softwarefoefjes, want de belangrijkste specificaties staan al wel vast.

Het apparaat beschikt over een 7,85 inch scherm met een resolutie van 2048 x 1536, een 64-bit Intel processor met vier kernen, 32 GB opslaggeheugen dat uitgebreid kan worden, een 5 megapixel camera aan de achterzijde en 2 megapixel variant voorop en een 4300 mAh batterij.

Het Sailfish besturingssysteem is compatible met Android, waardoor naast de Sailfish apps ook Android apps op het apparaat zullen draaien. Jolla vergelijkt zijn tablet op de Indiegogo site met de iPad mini 3, Nexus 9 en de gisteren gepresenteerde Nokia N1.

De eerste duizend Jolla tablets met een prijs van $189 zijn al vergeven. Snelle beslissers kunnen het apparaat nog wel voor $199 plus $20 verzendkosten bestellen.