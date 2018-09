'Muziekverkopen Google in de lift'

Naast de downloads is Levine ook te spreken over de manier waarop Googles streamingdienst Google Play Music All Access wordt ontvangen. Wel moeten er volgens Levine meer klanten worden aangetrokken om de dienst op lange termijn levensvatbaar te houden. "Streaming kan alleen winstgevend worden als er genoeg klanten voor zijn. Het gaat om aantallen bij streaming."

Om nieuwe klanten te trekken denkt Google volgens Levine onder meer aan het aanbieden van muziek in hogere kwaliteit. Nu wordt Google Play Music All Access nog gevuld met gecomprimeerde mp3-bestanden. In de toekomst maakt Google wellicht de stap naar cd-kwaliteit-muziek of hoger.