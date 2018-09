'DigiD buiten werking bij onveilige gemeente'

Hij heeft er contact over opgenomen met de regeringspartijen, die zich volgens hem achter hem scharen. Uit een brief van Plasterk van deze zomer maakt Verhoeven op dat er al mogelijkheden zijn om DigiD stil te leggen bij gemeenten waar grote gevaren dreigen. „Maar dit is alleen nog maar een papieren tijger”, zegt het Kamerlid in reactie op berichtgeving van RTL Nieuws. Plasterk en zijn dienst digitale overheid Logius moeten de controles ook veel scherper uitvoeren.

Met DigiD kun je digitaal contact onderhouden met de overheid.