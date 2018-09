Microsoft verkoopt meer telefoons, tablets en Xbox'en

De verkoop van Surface-apparaten heeft $908 miljoen aan omzet opgeleverd. Een jaar geleden in dezelfde periode was dat nog $400 miljoen. Van de Lumia-telefoons heeft het in het afgelopen kwartaal 9,3 miljoen exemplaren verkocht, een stijging van 5,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2013.

Van de Xbox-spelcomputers zijn 2,4 miljoen exemplaren verkocht. Hierbij maakt het bedrijf echter geen onderscheid tussen exemplaren van de Xbox 360 en Xbox One. Het lijkt er dus op dat het bedrijf nog behoorlijk achter loopt op concurrent Sony, die al meer dan tien miljoen exemplaren van zijn PlayStation 4 heeft verkocht. Microsoft stond bij de laatste bekendmaking nog op vier miljoen verkochte Xbox One-exemplaren.

De total omzet kwam uit op $23,2 miljard en werd verder voornamelijk gestuwd door een herstel van de pc-markt en een toenemende vraag naar cloud software en andere diensten.

Microsoft is bezig met een omvangrijke herstructurering, ingegeven door de miljardenovername van het merendeel van Nokia. De ingrepen brachten een kostenpost van ruim $1,1 miljard met zich mee, die ten koste ging van de winstgevendheid. De nettowinst daalde van $5,2 miljard tot $4,5 miljard.