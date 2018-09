App laat doven groepsgesprekken volgen

Het niet kunnen volgen van groepsgesprekken zorgt vaak voor lastige situaties niet alleen in de privé situatie, ook op het werk. De app Transcense moet hier verandering in brengen. Een van de ontwikkelaars is zelf sinds zijn tweede levensjaar doof en een ander is opgegroeid met dove familieleden. Ze weten dus uit eigen ervaring waar behoefte aan is.

De app vangt de conversaties van alle gesprekspersonen op en vertaalt dit in real time in tekst. Aan elke persoon wordt een kleur toegekend zodat te zien is wie wat zegt. De basis van de app is een systeem dat alle microfoons koppelt van apparaten die gebruikmaken van de app. Op die manier kunnen personen van elkaar onderscheiden worden.

Via een campagne op Indiegogo hopen de makers $25.000 op te halen op hun project verder te ontwikkelen.