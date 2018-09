Filmrol keert mogelijk terug in iOS8

De website Product Reviews wijst op versieopmerkingen in de nieuwste iOS8 beta die er op wijzen dat de Filmrol weer op zijn oude vertrouwde plek terugkeert. Helemaal zeker is dit uiteraard niet omdat betaversies nog kunnen wijzigen tot de nieuwe versie echt gelanceerd wordt. Het blijft dus even wachten op de lancering van iOS8.1.

