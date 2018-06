Altijd iemand om te knuffelen met app Cuddlr

Cuddlr heeft wel wat weg van datingapps als Tinder en Grindr, maar de app is niet bedoeld om een date te regelen. De gebruiker kan alleen onschuldige knuffelverzoekjes versturen naar mensen in de omgeving. Zodra twee mensen met een knuffel hebben ingestemd, krijgen ze loopinstructies om elkaar snel in de armen te kunnen sluiten. Het aantal 'succesvolle' knuffels wordt bijgehouden in de app, zodat anderen kunnen zien dat jouw knuffels in de smaak vallen.

Om Cuddlr te downloaden, moet je 17 jaar of ouder zijn. Cuddlr-profielen bevatten wel namen en foto's van gebruikers, maar hun leeftijd en geslacht worden niet weergegeven. Die informatie heb je simpelweg niet nodig om te beslissen of je iemand wel of geen knuffel wilt geven, vindt ontwikkelaar Charlie Williams. "Je bent niet aan het daten, maar aan het knuffelen", zegt hij tegen Salon. Williams benadrukt dat het niet de bedoeling is dat Cuddlr straks vooral om seks draait.

"Sommige mensen zullen wel verder gaan dan knuffelen", weet de ontwikkelaar. "Maar in onze regels staat dat je pas na de knuffel op een aardige manier mag vragen of er meer inzit. Hou ook rekening met een 'nee'. En gebruik deze app niet om mensen te versieren. Seks is ook geweldig, maar daar zijn andere apps voor. Gebruik Cuddlr als je wilt dat iemand je vasthoudt, voor het gevoel dat alles klopt en voor een simpele connectie met iemand, zonder verwachtingen."