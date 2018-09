'Britten en Amerikanen hacken ook T-Mobile'

Volgens het magazine uit Hamburg zijn 150 miljoen gebruikers van Deutsche Telekom wereldwijd in de aap gelogeerd. In Nederland heeft T-Mobile ruim vier miljoen klanten. Zij moeten vrezen dat de Britse inlichtingendienst GCHQ en de Amerikaanse collega's van de NSA toegang tot allerlei gegevens hebben.

Deze veiligheidsdiensten gebruiken het spionageprogramma 'Treasure Map'. Het doel van dit programma is niet schatzoeken zoals in Pirates of the Caribbean, maar het gedetailleerd in kaart brengen van het internet. Met deze kaart kan elk internetknooppunt, elke kabel, elke satelliet, elke router en elk met het internet verbonden product gelocaliseerd worden. Zo kunnen laptops en telefoons ook bespioneerd en gehackt worden.

'Cyberattacks'

Volgens Der Spiegel is het doel duidelijk: ,,Het complete internet wordt in kaart gebracht, elk met het internet verbonden product, op elke plek, op elk moment.” De kaart van het globale internet zou interactief zijn, zodat 'cyberattacks' makkelijker gemaakt worden.

Het enige bewijs voor de beweringen is een rood kringetje rond de naam van Deutsche Telekom in de documenten van Snowden, stelde het moederbedrijf van T-Mobile in een reactie. De staatsonderneming uit Bonn kon wekenlang geen bewijs vinden dat hun net door geheime diensten zou zijn gemanipuleerd. Maar toch worden de aanwijzingen zeer serieus genomen, en politie en justitie zijn al aan het werk gezet. ,,De aanval van buitenlandse geheime diensten op ons net zou totaal onacceptabel zijn.”