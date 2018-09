Draadloze Canon-printer met gemak te hacken

Het gaat om een printer in de Pixma-reeks van het bedrijf. Deze zijn aangesloten op het internet en vanaf een browser benaderbaar. Beveiligingsonderzoeker Michael Jordon wist de beveiliging van het apparaat te omzeilen en hem zo te herprogrammeren dat Doom, een schietgame uit 1993, erop draaide.

"Zelfs het scherm heeft de juiste grootte hiervoor," aldus Jordon tegenover de BBC. "Ik had alle onderdelen, het was alleen wel een probleem om het allemaal draaiende te krijgen." Het heeft de programmeur in totaal vier maanden gekost om het spel draaibaar op de printer te krijgen. Het is geen perfecte omzetting, zo is het kleurenpalet nog niet correct.

Jordon heeft contact gehad met Canon, die heeft aangegeven dat het de beveiliging van zijn met internet verbonden printers zal opschroeven.

Het is niet het eerste gekke apparaat waarop Doom draait. Ambitieuze programmeurs hebben het eerder dit jaar voor elkaar gekregen om het spel op een pinautomaat draaiende te krijgen.