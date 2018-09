'HTC komt met GoPro-concurrent'

Het Taiwanese bedrijf heeft in oktober een evenement gepland waarbij het nieuwe producten zal onthullen. De kans is groot dat deze actiecamera, dat volgens Bloomberg waterdicht en cilindervormig is, daar aangekondigd wordt. Het apparaat heeft een 16 megapixel beeldsensor en kan via bluetooth aan een smartphone gekoppeld worden.

Daarnaast zou het bedrijf met een 'selfiesmartphone' komen met een frontcamera met een hoge resolutie. De vraag is hoe hoog gebruikers het echter willen hebben: huidige toestellen van het bedrijf hebben al een 5 megapixel frontcamera.

Op 8 oktober wordt duidelijk wat er waarheid wordt van deze geruchten.