'Internettende kinderen soms dure grap'

Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van beveiligingsfirma Kaspersky. Onverwachte afboekingen komen onder andere voort uit de App Store. 6 procent van de ondervraagde gezinnen geeft aan dat dit wel eens is voorgekomen. 12 procent geeft aan dat belangrijke gegevens wel eens per ongeluk zijn gewist.

Volgens Kaspersky komen de voorvallen deels voort uit een gebrek aan bewustzijn bij ouders, die in 44 procent van de gevallen aangeven te denken dat hun kinderen minder verstand hebben van computers dan zijzelf en naief zijn als het aankomt op cyberbedreigingen.

"Wanneer ouders denken aan de tijd die hun kinderen online doorbrengen, is het hun primaire zorg om hen te beschermen tegen ongewenste content op het web. Er is echter een ander belangrijk aspect dat we niet mogen vergeten, en dat zijn de problemen die kinderen kunnen veroorzaken voor hun ouders," aldus Kaspersky Lab Benelux-manager Martijn van Lom. "Het toepassen van ouderlijk toezicht is geen teken van wantrouwen, maar het is juist een verstandige voorzorgsmaatregel om je apparaten en de daarop aanwezige (gevoelige) gegevens te beschermen."

Ouderlijk toezicht wordt dan ook toegepast: 39 procent van de ouders geeft aan te bepalen hoe hun kinderen omgaan met apparaten met een internetverbinding. Ook blijven ze in 19 procent van de gevallen in contact met hun kinderen op sociale media en wijst 38 procent van de ouders ze op de gevaren van internet. 23 procent installeert er speciale internet-regulerende software voor. Selchts 13 procent vraagt providers om de toegang tot bepaalde websites te blokkeren.