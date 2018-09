Cybercentrum: doe voorzichtig met cloud

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt al enige tijd in een speciale factsheet voor de risico's van de zogenoemde cloud. Dat zondag duidelijk werd dat er mogelijk via iCloud een lading pikante foto's van beroemdheden is gestolen, leidt dan ook niet tot meer of scherpere waarschuwingen van het centrum. „Mensen moeten voorzichtig zijn”, aldus een woordvoerder.