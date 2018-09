Apps doorzoeken met app

De interface van de app lijkt op internetzoekmachines. Je typt een zoekterm in een krijgt vervolgens allerlei resultaten te zien, van Twitter-en Facebookaccounts tot websites en apps. Mocht de informatie in een app staan dan start In-App Search die gelijk op.

De app maakt gebruik van 'deep linking'-technologie, oftewel het intelligenter maken van hyperlinks. In plaats van alleen te verwijzen naar een website, kunnen links bewust worden gemaakt van het soort apparaat dat je gebruikt zodat je de zoekresultaten krijgt te zien die het meest nuttig zijn voor jou.

In-App Search is gratis te downloaden voor iOS in de App Store. Het bevindt zich overigens nog wel in een experimentele fase. De app is in slechts twee weken gemaakt en ondersteunt nog maar 33 iPhone-apps en 24 iPad-apps