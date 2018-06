Gratis Spotify-streaming Windows Phone

Zo kan er alleen naar al eerder aangemaakte afspeellijsten geluisterd worden en alleen in shuffle-modus. Door die beperking verdwijnt het on-demand-karakter van Spotify een beetje, maar wat ook mogelijk is, is om naar de volledige discografie van een bepaalde artiest te luisteren (in shuffle) of naar een specifiek genre. Ook de geluidskwaliteit is voor niet-betalende gebruikers aanzienlijk lager dan voor abonnees.

Voor de volledige functionaliteit van Spotify is op alle systemen nog altijd een Premium-abonnement nodig. Zo'n abonnement kost je 9,99 euro per maand.