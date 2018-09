Weer problemen rond productie scherm iPhone 6

Apple wil dat de iPhone 6 de dunste smartphone tot nu toe wordt. Deze doelstelling leidde eerder al tot problemen voor de productie van het scherm van de grotere versie van de iPhone 6 en nu zijn er moeilijkheden rondom de blacklightfilm, onderdeel van de verlichting van het scherm. Normaal gesproken gaan er twee lagen blacklightfilm in een scherm, maar Apple wilde er maar een in een poging alles dunner te maken.

Een laag was echter niet genoeg om het scherm voldoende te verlichten. Apple moest het onderdeel herontwerpen, wat leidde tot tijdsverlies. De toeleveranciers konden nog niet aangeven of deze vertraging effect zal hebben op de beoogde releasedatum van de iPhone 6 of het aantal beschikbare toestellen.

De verwachting is dat nieuwe iPhone op 9 september wordt gepresenteerd. In het verleden lagen nieuwe toestellen van Apple nog in dezelfde maand als de presentatie in de schappen.