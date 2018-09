HP negeert 'dood van de pc' 

De markt verwachtte wel dat concurrenten Lenovo en Dell meer marktaandeel bij HP zouden hebben weggehaald. HP's winst daalde fors maar nog in lijn met verwachtingen, van $1,39 miljard vorig jaar naar $985 miljoen.

Dat kwartaalresultaat meldde HP woensdag nabeurs. De bedrijfsverkopen waren volgens analisten teleurstellend. De omzetten daalden, net als die voor zijn diensten, terwijl de verkopen van printers daalden, terwijl vooral die van pc's voor particulieren een sterke groei doormaakten.

De 'dood van de pc' die al eerder is aangekondigd met de komst van de tablet heeft HP hiermee enigszins kunnen weerstaan.

Daling cash flow

Ondanks de terugval van de verkopen in die markt, zorgde de Amerikaanse pc-gigant voor behoud van zijn marges. Het zag zijn cash flow met 16% dalen tot $3 miljard.

Het aandeel verloor 1% in de grijze handel nabeurs. HP houdt zich nog verre van 3D-printing, ondanks een grote kasstroom. Printing beslaat bij HP 20% van de totale omzet en zakt nog in. Het bedrijf zou meer omzet uit clouddiensten en datacenters kunnen halen, aldus analisten woensdagavond nabeurs op Wall Street.

Het bedrijf leunt nog sterk op zijn traditie van hardwaremaker, die zijn wortels in 1939 heeft toen David Packard en William Hewlett in een garage in Palo Alto hun eerste machines ontwikkelden.