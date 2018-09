Britten zeggen massaal 'nee' tegen pornofilter

Het oorspronkelijke plan was om voor alle nieuwe abonnees van Britse internetaanbieders dit filter standaard aan te zetten. Dat voorstel kwam er niet door, maar wel moeten alle providers verplicht de vraag stellen bij aanmelding van nieuwe klanten of zij wel of niet van deze blokkade gebruik willen maken.

Uit onderzoek van de consumentenwaakhond Ofcom blijkt dat slechts vier procent van de nieuwe Virgin-abonnees, vijf procent van de British Telecom-klanten en acht procent van de Sky-gebruikers besluit het filter in te schakelen. Opmerkelijk is dan maar liefst 36 procent van de nieuwe TalkTalk-abonnees het filter heeft ingeschakeld, al zet deze aanbieder de pornoblokkade standaard aan.

Het filter is door de regering van Cameron doorgedrukt en blijkt ook nog niet eens goed te werken. Zo is het prima mogelijk om bepaalde pornosites te bezoeken, terwijl sites voor seksuele voorlichting wel geblokkeerd worden.