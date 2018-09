Twitter verliest aan populariteit

In totaal maakt 25 procent van de Nederlanders gebruik van de Twitter app. Een jaar geleden was dit nog 32 procent. De dalende trend is niet alleen zichtbaar in Nederland. Vorige week meldde de Wall Street Journal al dat Twitter bij de presentatie van zijn komende kwartaalcijfers ook het aantal niet-ingelogde gebruikers van de dienst zal noemen om zich op die manier positief te kunnen presenteren.

Hoewel het gebruik van Twitter afneemt, blijft de dienst veel andere apps nog steeds voor, waaronder Skype, Instagram en Snapchat.