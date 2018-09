Internet is sneller, maar niet duurder

In maart had 81 procent van de abonnees een downloadsnelheid van ten minste 10 Mb per seconde. Vorige jaar maart was dat nog 67 procent. 43 procent van de abonnementen haalt een snelheid van 30 Mb per seconde en 11 procent komt zelfs boven de 100 Mb per seconde. Vorig jaar was dat respectievelijk 37 en 4 procent.

De stijging komt vooral doordat kabelaanbieders de snelheden hebben verhoogd. Bijna iedereen (98 procent) met kabel heeft nu een snelheid van minimaal 10 Mb per seconde, terwijl dat daarvoor 74 procent was.

Glasvezel

Het aantal abonnementen via de kabel nam in het eerste kwartaal daarnaast met 52.000 toe. Ook groeide het aantal abonnementen via glasvezel, namelijk met 26.000. Dat ging ten koste van de langzamere DSL-aansluitingen, die niet sneller gaan dan 30 Mb per seconde. Daarvan daalde het aantal abonnees met 37.000.