'Verdere leegloop in HTC-top'

Het afscheid van de twee volgt op een reeks eerdere wijzigingen in de top van het bedrijf. In 2012 stapte onder meer het hoofd financiën op. In oktober vorig jaar trad de directeur van de afdeling public relations van HTC af. Hoofdontwerper Scott Croyle vertrok eerder dit jaar.

De smartphonefabrikant meldde onlangs dat het in het tweede kwartaal wist te profiteren van een sterke vraag naar zijn nieuwste toestel, de HTC One M8, die eind maart op de markt kwam. Dat zorgde voor een winst die hoger uitkwam dan marktkenners hadden voorzien. De omzet van het concern daalde echter voor het elfde kwartaal op rij.

HTC wilde niet reageren op het vermeende opstappen van Ho en Liu.