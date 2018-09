Review: Rockbox bluetooth speakers

Een nieuw merk in de markt zetten is altijd lastig. Fresh 'n Rebel pakt het voortvarend aan door meteen zes verschillende bluetooth speakers te introduceren zodat er voor ieder wat wils is. In deze review bespreken we de drie duurste modellen: de Rockbox Curve (€60), de Rockbox #3 (€80) en de Rockbox Raw (€90). Ondanks het relatief lage prijskaartje zien de producten er op het eerste gezicht niet goedkoop uit. Ze zijn verpakt in een doorzichtig hard plastic doos zodat het model goed zichtbaar is, terwijl de bijbehorende kabels verstopt zitten in de dubbele bodem.

Rockbox Raw

De Rockbox Raw heeft het meest opvallende uiterlijk van de drie producten die we hier bespreken. Het apparaat heeft een metalen behuizing in de vorm van een honingraat. De speaker voelt solide aan, alsof ie wel tegen een stootje kan. Aan de rechterzijde van de Raw zitten de knoppen (volume, pairing en aan/uit), ingangen (aux en microUSB) en microfoon. De volumeknoppen hebben twee functies. Om het geluid harder of zachter te zetten, moet je de knop ingedrukt houden, als je ze kort indrukt wordt een volgend of vorige nummer afgespeeld.

De Raw kun je ook inzetten als speakerphone. Via de pairingknop aan de zijkant kun je telefoontjes aannemen of beëindigen.

Het aansluiten is een eitje. Op je smartphone of tablet zet je bluetooth aan en zodra de Raw aangezet wordt, verschijnt deze in de lijst met gevonden apparaten en kun je hem koppelen. Het geluid van de Rockbox Raw is helder, maar mist warmte. Er zit weinig bas in en klinkt een beetje klinisch.

Met een lengte van zo’n 26 cm en een hoogte van circa 7 cm heeft De speaker is met een lengte van zo’n 26 cm en een hoogte van circa 7 cm redelijk goed mee te nemen. Het bereik van het apparaat is bovendien goed genoeg om ook op plekken met veel omgevingsgeluid van muziek te kunnen genieten. Het geluid van kleinere bluetoothspeakers valt dan vaak weg.

De ingebouwde, oplaadbare batterij gaat 10 uur mee. Het duurt circa 2,5 uur om de lege batterij weer geheel op te laden.

De volledige specificaties van de RockBox Raw zijn hier te vinden.

Rockbox #3

De RockBox #3 is qua ontwerp weinig opvallend. Een ietwat lompe zwarte of witte kast met bovenop een drietal knoppen: voor terug- en vooruitspoelen/volume en voor het opnemen van de telefoon. Een designprijs zal het apparaat niet snel krijgen. Wie daar weinig om geeft, heeft met de Rockbox 3 een bluetooth speaker in huis met uitgebreide mogelijkheden. Aan de achterzijde van de speaker zitten de aan/uitknop plus een viertal ingangen: USB, audio, koptelefoon en stroom. De USB uitgang is bedoeld om smartphone of tablet op te laden. De speaker beschikt namelijk over een ingebouwde powerbank en dat kan handig zijn wanneer je zomers in het park naar muziek zit te luisteren en je telefoon leeg raakt. Uiteraard raakt de batterij van de Rockbox #3 hierdoor ook sneller leeg, maar met een afspeeltijd van zo’n 24 uur kun je wel wat stroom aan je telefoon afstaan. Het is niet mogelijk de Rockbox #3 op te laden via microUSB, bij de speaker wordt een aparte stroomadapter geleverd.

De functionaliteit van de koptelefoon-ingang ontgaat mij een beetje. Je kan net zo goed de koptelefoon direct in je smartphone pluggen. Je zou kunnen denken dat het handig kan zijn als je met zijn tweeën via de koptelefoon wilt luisteren: de één doet dat via de telefoon en de ander via de Rockbox #3. Die vlieger gaat echter niet op. Zodra je een koptelefoon in je smartphone plugt, stopt de bluetooth verbinding.

Het geluid dat uit de #3 komt is prima. Wanneer je schakelt tussen de #3 en de Raw merk je dat het geluid van de #3 net wat voller en warmer is. Het maximale volume is bovendien groter dan de Raw en het geluid blijft goed klinken.

De volledige specificaties van de RockBox #3 zijn hier te vinden.

RockBox Curve

De Curve heeft een weinig opvallend uiterlijk. De speaker dankt zijn naam aan de afgeronde zijkanten, maar echt opvallend is dat niet. Met een formaat van 18 bij 5 bij 6 cm is hij prima mee te nemen. Aan de bovenkant bevinden zich drie knoppen: volume/terug- en vooruit spoelen en pairing. Aan de achterkant zitten de aan/uitknop plus de ingangen aux en microUSB.

Het belangrijkste is uiteraard het geluid dat uit deze relatief kleine speaker komt. Voor dit geld kun je geen prachtige geluidskwaliteit verwachten en dat krijg je dan ook niet. Met name op een laag volume klinkt het wat blikkerig. Op volledige sterkte komt de muziek het best tot zijn recht. Wel moet gezegd dat het geluid stukken beter is dan de speaker van de iPhone zelf. Net als de Raw heeft het apparaat moeite met de bastonen. De midden en hoge tonen zijn het meest aanwezig. Een nadeel van de curve kan het beperkte bereik zijn. Al zet je hem 's nachts op zijn hardst zet dan heb je nog weinig kans op burenruzie. Wat dan ook weer een voordeel kan zijn.

De Curve is verkrijgbaar in twee kleuren: donkerblauw en donkergrijs

De volledige specificaties van de RockBox Curve zijn hier te vinden.

Conclusie

Een nieuw merk in de markt zetten is lastig. Met de Rockbox Raw, #3 en Raw doet Fresh ’n Rebel een aardige poging. Vooral de Rockbox #3 heeft een heel goede prijs/kwaliteit verhouding. Het geluid is echt prima voor een speaker in deze prijsklasse en het apparaat biedt veel mogelijkheden. In mijn ogen is het een beter product dan de Raw die een tientje duurder is. Het enige wat ik dan kan bedenken is dat je bij de Raw betaalt voor het design, maar eerlijk gezegd vind ik dat weinig bijzonder. De Curve heeft als enige voordeel dat ie veel handzamer is dan de Rockbox #3, maar het geluid is echt stukken minder. Wanneer draagbaarheid niet hoog op je prioriteitenlijstje staat, kun je veel beter twee tientjes meer neerleggen voor de #3.

In dezelfde prijsklasse bieden bekendere merken producten aan met mindere specificaties. Wel is het mogelijk online producten te vinden die al enige tijd op de markt zijn en daardoor flink in prijs zijn gezakt. Zo zijn de JBL Flip, Jabra SoleMate Mini en Monster Clarity HD al verkrijgbaar vanaf zo’n €90.