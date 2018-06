Review: Samsung Galaxy Camera 2

De camera zelf is een plezier om naar te kijken. Samsung heeft ervoor gekozen om het moderne met het klassieke te combineren door een moderne, dunne vorm af te werken met nep-leer. Dat laatste zorgt voor een aangename retro look. Het apparaat voelt wel solide aan. Op de achterkant prijkt een 4,8 inch groot aanraakscherm met een resolutie van 1280 bij 720 pixels. Dat is voor een compactcamera een hoge resolutie en gemaakte foto’s worden dan ook mooi scherp weergegeven.

Prestaties

Belangrijker dan het uiterlijk is uiteraard hoe de camera presteert. Ook hier valt weinig over te klagen. De Galaxy Camera 2 heeft een 21 megapixel sensor wat voor grote, scherpe kiekjes zorgt. De lens kan tot 21 keer optisch inzoomen en heeft een diafragmabereik van f/2.8-5.9, wat ervoor zorgt dat ook bij minder licht nog steeds behoorlijk goede foto’s gemaakt kunnen worden zonder dat de flitser nodig is. Het is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld de huidige generatie systeemcamera’s (en die vergelijking is gezien de prijs niet helemaal oneerlijk), maar voor een compactcamera doet hij het erg goed.

Video’s maken is uiteraard ook mogelijk. De camera ondersteunt Full HD en ook is het mogelijk om in 120 beelden per seconde te filmen. Hierdoor kunnen mooie slow motion beelden gemaakt worden zonder dat het hort en stoot. Een leuke toevoeging.

Software

De camera bevat versie 4.3 van Google’s Android-besturingssysteem, al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen. Zodra je het apparaat namelijk opstart, verschijnt gewoon een ‘normale’ camera-interface. Je kunt dus meteen beginnen met plaatjes schieten - zoals het uiteraard ook hoort bij een camera. Op het scherm zijn knoppen te zien die je ook op elke andere reguliere camera zou vinden. Zo is het mogelijk om diafragma, sluitertijd, ISO-waarde en alle andere reguliere instellingen hier handmatig in te stellen.

De camera biedt ook een aantal aparte fotomodi. De meeste hiervan zijn slechts verzamelingen van instellingen voor een bepaalde situatie. Denk hierbij aan ‘landschap’ of ‘zonsopgang’. Door deze te selecteren, zorgt de camera er zelf voor dat deze kiekjes er goed uit zien. In de praktijk blijkt dat aardig te lukken, dus het is fijn dat deze opties erin zitten voor de wat minder technische gebruikers die simpelweg mooie foto’s willen maken.

Daarnaast zijn er wat maffere modi, zoals ‘sound & shot’ waarbij een korte geluidsclip wordt opgenomen die aan de foto wordt gekoppeld. Ook is er ‘beauty face’. Deze stelt de gebruiker in staat om achteraf een portret aan te passen door de huid gladder te maken en het gezicht dunner te maken. Het is heel apart en leuk om een paar keer te doen, maar deze opties zijn niet meer dan gimmicks.

Met een druk op de thuisknop verschijnt een Android-thuisscherm, zoals iedereen, die een dergelijke telefoon weleens in handen heeft gehad, zal herkennen. Het is net als op een telefoon mogelijk om apps te downloaden uit de Google Play-winkel, waardoor je direct foto’s op het apparaat kunt bewerken en delen via diensten als Instagram, Facebook en Twitter, mits er een wifi-verbinding is. Dat is een handig extraatje.

Overigens duurt het opstarten van de camera wel behoorlijk lang, wat te wijten is aan het feit dat de software niet specifiek ontworpen is voor een camera. Vanuit standby gaat het uiteraard wel een stuk sneller, maar zelfs dan duurt het nog wel een seconde of 4 voor je echt een foto kunt maken. Niet ideaal als je kind of huisdier net iets grappigs doet.

Prijs en vergelijkbare toestellen

De Galaxy Camera 2 heeft een adviesprijs van €429, al is hij online voor onder de €400 te vinden. Dat is een fiks prijskaartje voor compact camera, al krijg je er in feite wel veel functies van een smartphone bij.

Voor wie op zoek is naar een degelijke compactcamera is rond de €160 is de Canon PowerShot SX260 HS online te koop. Deze compactcamera biedt iets minder hoge resolutie (12,1 megapixel), maar heeft eveneens 20x zoom en heeft een diafragmabereik van f/3,5-6,8. Iets minder krachtig, maar een stuk goedkoper.

Voor wie wel rond de €400 bereid is uit te geven aan een camera, is het ook mogelijk om een systeemcamera aan te schaffen. Zo heeft Samsung zelf de NX300, die al voor minder dan €450 beschikbaar is. Deze is al wel een jaartje oud, maar biedt beduidend betere foto’s. Ook bevat de NX300 de mogelijkheid om foto’s direct te uploaden naar Facebook en Twitter.

Conclusie

De Galayx Camera 2 is een prima compactcamera met een aantal leuke gimmicks. Het feit dat je allerlei apps kunt installeren, maakt het makkelijk om foto’s direct te delen. Tegelijkertijd is het prijskaartje een beetje aan de forse kant. Voor veel minder heb je al een zeer degelijke compactcamera, terwijl je voor dezelfde prijs al een systeemcamera kan krijgen.

Met andere woorden: de Galaxy Camera 2 is een goede keuze als hij voor een iets zachter prijsje beschikbaar wordt.