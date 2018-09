Action haalt telefoonaccu's uit de schappen

Dinsdagavond ontplofte de 'Soundlogic back-up Battery' in de tas van de 25-jarige Desiré Dralgroen (25) tijdens een voorstelling van de musical Jersey Boys in het Beatrix Theater. Ze had de accu nog geen tien minuten aan haar telefoon gekoppeld toen ze opeens een heel raar geluid hoorde. “Een soort gesis en gezien ik flesjes drinken met prik bij me had, dacht ik dat een flesje lek was en ik pakte mijn tas waar die een hele pluim rook uit kwam”, vertelt de geschrokken Desiré op Facebook. “Ik bedacht me geen seconde en liep zo snel ik kon de voorstelling uit met de gevolgen dat de hele zaal in rep en roer was, want het leek op brand.”

Eenmaal op de gang haalde Desiré de extra accu uit haar tas en op het moment dat ze deze los wilde koppelen van haar telefoon ontplofte de hele boel. “Gelukkig net onder mijn gezicht maar wel een brandwond op mijn arm en mijn witte kleding naar de haaien.”

Action heeft een onderzoek ingesteld naar het voorval. De winkelketen heeft vorig jaar en dit jaar meer dan 60.000 van de betreffende accu's verkocht. Volgens de woordvoerster is het nog nooit eerder voorgekomen dat een accu explodeerde. „Daarom hebben we geen reden om aan te nemen dat ze onveilig zijn”. Klanten die twijfelen over de veiligheid mogen hun accu terugbrengen naar de winkel.