Videoland maakt downloaden mogelijk

Bij de dienst Download to Go kun je de programma's en films die je wil zien downloaden op een moment dat je internet hebt en ze later terugkijken. De dienst is alleen beschikbaar in de apps voor tablets en mobiele telefoons. Om Download to Go te kunnen gebruiken moet je mobiele apparaat wel minimaal iOS 10 of Android 4.4 draaien.

Videoland stelt zoveel mogelijk content downloadbaar te maken. In elk geval voor alle kinderseries en -films is dat gelukt. Bij sommige series of films voor volwassenen is dat niet gelukt, maar dat is een rechtenkwestie. Downloaden van content kan alleen in Nederland.