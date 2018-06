Slimme bril waarschuwt voor vermoeidheid

De Meme-bril bevat oog- en bewegingssensoren die veranderingen in het lichaamsgedrag kunnen oppikken en doorhebben wanneer je rust nodig hebt. Als dat het geval is, geeft de bril via bluetooth een signaaltje door naar een verbonden smartphone, die vervolgens een notificatie afgeeft.

Naast deze functie kan de bril ook - net als een fitnessarmband - stappen tellen en verloren calorieën bijhouden. JINS zal ook ontwikkelsoftware vrijgeven in de herfst zodat geïnteresseerden zelf apps kunnen maken.

De Meme komt in 2015 pas uit en Europese prijzen zijn nog niet bekend. In Japan zal hij tussen de 70.000 yen (€500) en 100.000 yen (€700) kosten.