Sony waarschuwt onverwacht voor verlies

Sony bezorgde beleggers woensdag een onaangename verrassing. Na drie achtereenvolgende winstwaarschuwingen in een half jaar tijd, liet het Japanse elektronicaconcern weten dat het ook over het lopende boekjaar rode cijfers verwacht te schrijven. Sony rapporteerde een nettoverlies van ruim 128 miljard yen (circa 910 miljoen euro) over het afgelopen boekjaar tot eind maart, nadat het krap twee weken geleden al had gezegd dat het verlies zou uitkomen op 130 miljard yen.