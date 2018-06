'NSA spioneerde via geëxporteerde hardware'

Dat meldt de Britse krant The Guardian op basis van documenten van klokkenluider Edward Snowden. Hardware van bedrijven als Cisco, Dell en Western Digital werd onderschept, voorzien van spionagesoftware, weer verpakt en naar de uiteindelijke ontvangers overzees gestuurd. Hierdoor was het een eitje voor de NSA om netwerken in het buitenland in kaart te brengen.

De onthulling is saillant omdat dit precies is waar de Amerikaanse regering de Chinese hardwarefabrikanten Huawei en ZTE van beschuldigde. Het leverde in het land een hetze tegen hardware van beide bedrijven op, alsmede in het buitenland. In Australië werd bijvoorbeeld besloten om geen gebruik meer van zendapparartuur van Chinese komaf gebruik te maken. De claims waren echter nooit bewezen.