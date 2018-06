'Google Maps zal nooit klaar zijn'

In plaats daarvan zal dit verschuiven naar applicaties rond deze locatiegegevens. Parsons zelf noemt Google Now, de persoonlijke assistent van het bedrijf die ondermeer informatie presenteert over interessante locaties nabij de gebruiker. Deze diensten staan echter nog wel in de kinderschoenen. "Het sleutelwoord is personalisatie," stelt Parsons. "Hoe meer je telefoon over je weet, des te beter kunnen precies voor jou bepalen wat er voor leuks in de buurt is."

Hiertoe voegde Google enige tijd geleden al zijn privacyovereenkomsten samen, zodat de verschillende diensten van elkaar informatie kunnen gebruiken. Dit was echter een controversiële beslissing, omdat hierdoor gebruikers niet langer zelf konden beslissen voor welke dienst ze welke informatie beschikbaar wilden stellen. "Eén van onze grootste uitdagingen is dan ook het maken van een dienst die zowel goed is voor mensen die hun informatie met ons delen, maar ook bruikbaar is voor zij die dat niet willen," legt Parsons uit.

Een andere nieuwe uitdaging is het in kaart brengen van locaties binnenshuis. "Dit is enorm complex. Ten eerste kun je niet zomaar naar binnen lopen en de boel beginnen op te meten. Daarvoor heb je toestemming nodig van de persoon of het bedrijf van wie het gebouw is," aldus de kaartenspecialist. "Maar daarnaast werkt het GPS-systeem binnenshuis niet, dus we hebben allerlei nieuwe trucs moeten uitvinden om het toch werkend te krijgen."

Eén van die trucs is het nieuwe Project Tango. Met dit systeem is het mogelijk om snel een 3D-beeld van een locatie te maken. "Koppel dit aan nieuwe vindingen als Google Glass en je ziet dat het maken van een kaart de komende jaren weer enorm zal veranderen. Google Maps zal dan ook nooit klaar zijn."