'Cookies doorn in het oog consument'

Circa 29 procent vindt dat de privacy wel is verbeterd door de regelgeving, 21 procent weet het niet. Een grote meerderheid van de consumenten (71 procent) zou zogeheten 'tracking cookies', die het surfgedrag van gebruikers vastleggen, willen blokkeren.

„Toch klikt de helft van de consumenten zonder erbij na te denken altijd op de OK-knop waarmee websites toestemming vragen om cookies te plaatsen, terwijl bijna een derde daarvan aangeeft van geen enkele site tracking cookies te willen”, aldus de consumentenorganisatie. De Consumentenbond pleit al langer voor een oplossing waarbij de consument zich eenmalig voor alle tracking cookies kan afmelden.

Volgens de organisatie negeren websites massaal het verzoek van consumenten om niet gevolgd te worden als zij dit via hun browser instellen. „Bij de bedrijven ontbreekt blijkbaar de wil om het probleem op te lossen, dit zal dus wettelijk afgedwongen moeten worden”, aldus de bond.

Cookies zijn kleine bestanden die op computers van internetgebruikers worden geplaatst als zij een website bezoeken. Hierin wordt informatie van de gebruiker opgeslagen zodat deze persoon bij een later bezoek aan de site kan worden herkend. Door middel van cookies kan ook internetgedrag worden bijgehouden.

De cookiewetgeving, die in 2012 inging, is bedoeld om de privacy van consumenten te beschermen. Maar volgens de Consumentenbond komen er nog altijd veel klachten binnen, vooral over het ontbreken van een eenmalige afmeldmogelijkheid voor cookies. Ook klagen consumenten over websites die een zogeheten cookiemuur hebben opgeworpen, waarbij de site alleen toegankelijk is als er toestemming wordt gegeven voor cookies.

Voor het onderzoek werd een representatieve steekproef gehouden onder 1000 mensen.