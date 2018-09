Zelden jacht op smartphonedief

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft burgers nadrukkelijk opgeroepen de speciale software toe te passen. Slachtoffers van diefstal die zich bij de politie melden en aangifte doen, zijn er niet zeker van dat met de informatie iets gedaan wordt.

De Nationale Politie heeft in alle tien de regio’s nieuwe digitale speureenheden die de telefoons dankzij de apps kunnen opsporen. Er bestaat een stappenplan dat op het bureau moet worden gevolgd als een diefstalslachtoffer zich meldt.

Hoeveel dure smartphones dankzij gebruik door agenten van dit soort software terugkomen is onbekend. Zelfs aan schattingen wil de Nationale Politie zich niet wagen.

Het aantal gevallen van zakkenrollerij nam afgelopen jaar landelijk met 13 procent toe. In de helft van de dik veertigduizend gevallen nam de dief een telefoon mee. Grote evenementen als Koningsdag, muziekfestivals en Gay Pride zijn de gelegenheden bij uitstek waarop vaak Oost-Europese smartphonedieven toeslaan.

Minister Opstelten lanceerde in 2012 een campagne die oproept traceersoftware als Find my iPhone te lanceren. Hij hoopte zo het aantal straatroven te verkleinen.

Zedenmisdrijf

Met name vanuit de steden komen succesverhalen. Zo maakt de Amsterdamse politie actief gebruik van deze speurmogelijkheid. Per dag verdwijnen in de hoofdstad zeventien smartphones en daarvan is altijd wel eentje voorzien van traceerprogrammatuur. Als het even kan, probeert de digitale recherche zo’n toestel te achterhalen. Op deze manier werd zelfs een ernstig zedenmisdrijf opgelost. De dader nam de telefoon van zijn slachtoffer mee.

Een woordvoerder van de landelijke korpsleiding benadrukt dat er lang niet altijd iets met de traceerdata kan worden gedaan. „Ligt er bijvoorbeeld een gestolen laptop of telefoon in een woning van een flatgebouw, dan kunnen we niet elke woning binnenvallen. Daarbij heeft de inzet van politie altijd te maken met de prioriteit van een incident en de tijd en capaciteit die beschikbaar is op het moment van een melding.”