Playlists bevrijden met Cubic.fm

De dienst is onlangs gelanceerd, maar is momenteel nog wel in een vroege fase. Zo worden nog maar twee muziekdiensten - Deezer en Rdio - ondersteunt, al staan Spotify, Xbox Music, Rhapsody en Wimp op de lijst om binnenkort toegevoegd te worden.

Ook denken de makers aan Google Play Music, al willen ze eerst afwachten tot er duidelijkheid is over een mogelijke muziekdienst gebaseerd op YouTube, waarover al enige tijd geruchten de ronde doen.

Inloggen kan met de inloggegevens van de favoriete dienst, waarna ook alle muziek via deze streaming dienst wordt afgespeeld. Als een Spotify-playlist wordt gedeeld via Cubic.fm, kan deze ook opgepakt worden door vrienden die bijvoorbeeld liever Rdio gebruiken.