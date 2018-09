Iedereen kan Apple-software testen

Apple geeft constant nieuwe updates voor zijn programma's en besturingssystemen vrij waarmee fouten worden verholpen en nieuwe functies worden toegevoegd. Om ervoor te zorgen dat bestaande programma's goed werken, gaf het bedrijf deze al iets vroeger vrij aan ontwikkelaars. Veel consumenten registreerden zich echter ook als ontwikkelaar om zodoende de nieuwe foefjes te kunnen uitproberen.

Blijkbaar vond Apple dat prima, want het heeft nu het OS X Seed Program uitgerold. Hierbij kan iedereen met een Apple-profiel meedoen en de nieuwste versie van OS X Mavericks downloaden.

Het is nog niet bekend of het bedrijf dit ook zal doen als het de nieuwste versie van OS X aankondigt, wat waarschijnlijk zal gebeuren tijdens de WWDC-ontwikkelaarsconferentie in juni.