'Nog steeds vraag naar sterke pc voor thuis'

Het gaat weer iets beter met de verkoop van pc's en dat komt niet alleen doordat veel mensen hun computer vervangen omdat die nog draaide op Windows XP. Bezitters van smartphones en tablets hebben ook behoefte aan een sterke pc thuis, waarop zij bijvoorbeeld PowerPoint-presentaties kunnen maken of in Excel-bestanden kunnen werken. Dat zegt Henk van den Eeckhout, verkoopdirecteur bij Intel Noord-Europa, woensdag in een interview met het ANP.