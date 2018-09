Windows Phone 8.1 gelanceerd

Versie 8.1 voegt ondermeer een notificatiecentrum toe, waardoor het mogelijk is om eerder gemiste notificaties te bekijken en te behandelen. Ook is het mogelijk om een achtergrond in te stellen op het thuisscherm van de telefoon, waardoor de deze in het grootste gedeelte van de tegels terug te zien is. Op het virtuele toetsenbord is het nu ook mogelijk om van letter naar letter te vegen, zoals ook op het toetsenbord op Android-toestellen kan.

Meest opmerkelijke toevoeging is die van Cortana, een persoonlijke digitale assistent, zoals Siri van Apple op de iPhone. Deze werkt echter voorlopig alleen voor gebruikers in de Verenigde Staten. Hij is wel te gebruiken in Nederland, maar dan alleen in het Engels.

Reguliere gebruikers kunnen update naar Windows Phone 8.1 door zich in te schrijven als ontwikkelaar en een speciale app op hun toestel te instaleren. Wel verloopt hierdoor de garantie en kan het zo zijn dat bepaalde apps niet meer werken. Wanneer de 'officiële' uitrol van de software is, hangt af van de toestelmakers en telecomaanbieders, die de versies eerst moeten testen en goedkeuren.