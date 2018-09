Turkije blokkeert YouTube

De aanleiding is een uitgelekte opname van een bespreking over de burgeroorlog in buurland Syrië, meldde Hürriyet. Onder anderen de minister van Buitenlandse Zaken, de hoogste generaal van het leger en een topman van de veiligheidsdienst zouden daarbij aanwezig zijn geweest.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van spionage en een „boosaardige aanval op de nationale veiligheid”. Premier Recep Tayyip Erdogan noemde het lekken van de informatie misdadig.

De Turkse regering liet vorige week ook al het sociale medium Twitter blokkeren, omdat daar berichten op verschenen die Ankara niet zinden. Premier Erdogan verklaarde dat hij Twitter zou 'uitroeien'. „Het kan me niet schelen wat de internationale gemeenschap zegt. Zij zullen de kracht van de Turkse republiek zien.”

Volgens de autoriteiten had Twitter diverse bevelen om links te verwijderen genegeerd en zat er dus niets anders op. De rechter dacht daar anders over en haalde woensdag een streep door die blokkade, waarop vicepremier Bulent Arinc liet weten dat de regering de uitspraak respecteert.

Kritische reacties lieten ook ditmaal niet lang op zich wachten. Eurocommissaris Neelie Kroes sprak van „een volgende wanhopige en deprimerende actie in Turkije”. „Ik steun alle voorstanders van echte vrijheid en democratie”, liet ze weten via het medium waar de vorige rel over ging.

De uitgelekte vergadering ging onder meer over de beveiliging van de tombe ter ere van Suleyman Sjah, een klein maar belangrijk stuk Turks erfgoed in Noord-Syrië. Er wapperen Turkse vlaggen en het wordt ook door Turkse militairen bewaakt. Jihadisten hebben gedreigd het monument aan te vallen. De Turkse regering liet al eerder weten het complex net zozeer te zullen verdedigen als de rest van Turkije.

De tombe is een monument ter ere van Suleyman, de grootvader van Osman I, die in het jaar 1299 het Ottomaanse Rijk stichtte.