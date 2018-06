Computer herkent pijn beter dan de mens

Herkennen of een uiting van pijn echt of vals is kan lastig zijn omdat bij valse uitingen van pijn meestal dezelfde gezichtsspieren worden gebruikt als tijdens echte pijn. Er is geen veelbetekenende gezichtspier waarvan de aanwezigheid of afwezigheid aantoont dat het echte of vervalste pijn is. Het verschil zit in de dynamiek.

“Het computersysteem slaagde er in onderscheidende dynamische functies van gezichtsuitdrukkingen te detecteren die mensen misten”, vertelt hoofdauteur van de studie Marian Bartlett. Volgens haar zijn mensen gewoon niet zo goed in het beoordelen of een pijnexpressie echt of gespeeld is.

Zelfs na een training haalde de mens slechts een nauwkeurigheid van een bescheiden 55 procent bij het onderscheiden van vervalste uitingen van pijn. Het computersysteem bereikte een nauwkeurigheid van 85 procent.

“Mensen kunnen gezichtuitdrukkingen simuleren en emoties naspelen op een wijze die goed genoeg is om de meeste waarnemers om de tuin te leiden. De patroonherkenningsmogelijkheden van de computer blijken beter in het vertellen of pijn echt of gespeeld is”, aldus onderzoeker Kang Lee.

Bedriegers blijken overigens het meest door de mand te vallen door de wijze waarop ze hun mond bewegen. De mond van een nepper opent zich te vaak en met te weinig variaties.

Het onderzoek ‘Automatic Decoding of Deceptive Pain Expressions’ is gepubliceerd in de nieuwste uitgave van Current Biology.