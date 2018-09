Productie iPhone 6 in tweede kwartaal van start

Volgens anonieme bronnen begint Pegatron in het tweede kwartaal met de productie van het nieuwe toestel van Apple. Wanneer het toestel in de winkels verschijnt, is nog niet bekend. Mocht de productie daadwerkelijk van start gaan in het volgende kwartaal, dan lijkt een lancering in de zomer voor de hand te liggen.

In het bericht staat geen aantallen vermeld die in de fabriek in Kunshan worden geproduceerd. Ook is niet bekend hoeveel werknemers Pegatron aan het werven is.

Pegatron is niet de enige fabrikant die Apple’s iPhone 6 gaat produceren. Ook Foxconn, onderdeel van Hon Hai Precision Industry, gaat exemplaren van de nieuwe iPhone produceren.

Volgens geruchten lanceert Apple dit jaar twee iPhone 6 modellen, een met een scherm van 4,5 inch en één met een scherm van 5,5 inch.